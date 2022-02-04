苗栗縣獅潭鄉協雲宮櫻花季，今年人潮大不如前。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

受連日天雨及疫情影響，苗栗縣台72線春節車流異常的平順。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗全縣今年春節連假旅遊人潮，受到疫情及連日天雨影響大減3至6成不等，4日為年初四，氣候潮濕惡劣更影響民眾出遊心情，往年最受歡迎的獅潭協雲宮櫻花季，連日來前來賞花旅客竟只有以往3成，赴大湖採草莓旅客及車潮也大減3成，三義交流道也未出現過去塞車盛況，讓警方鬆了一口氣。

苗栗縣獅潭鄉協雲宮，因環廟種滿了櫻花，向來是過年期間走春賞花的最佳去處之一，每逢花季都會湧進大批人流車潮，造成當地交通大打結，轄區大湖警分局每年都會派出重兵伺候，全力疏導交通，但今年卻是反常地人潮大不如往。據廟方估計，今年的人潮只有去年的3成，連續多天的春節連假，每天上山賞花人數不到1千人，比起過去每天動輒3、4千人，真有如天壤之別。

據廟方人員分析，今年受到氣候以及連日天雨影響，廟周邊的櫻花開的沒有往年漂亮，目前花開約6成，接下來還有兩周左右的賞花期，同時，今年也受到疫情影響，所以賞花人潮大幅減少。不過，現場仍有美麗的越南華僑女子特別穿上古裝前來賞花拍照留念，在霧中觀賞美人賞櫻，特別有韻緻。

也受到連日天雨影響，今年春節連假前來苗栗遊玩的旅客人數大幅下滑，其中最受歡迎的2大景點大湖及三義，人潮車流都有明顯的減少，根據公路總局工二段車流資料顯示，年初二進出苗栗縣大湖鄉採草莓、泰安鄉泡溫泉及三義鄉賞木雕與乘坐鐵道自行車觀光旅遊車，總計2萬1295車次、6萬3885人次，與元旦連假相比大減近3成，整體交通相當順暢。

警方分析，今年春節連假旅遊車流及人潮減少原因，應該是受天雨、溫低以及疫情影響。也讓原本如臨大敵的警方鬆了一口氣。

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