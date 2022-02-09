鈺齊-KY元月合併營收 創同期營收新高 15:352022/02/09 工商 劉朱松 、雲林 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鈺齊-KY（9802）9日公布自結元月合併營收14.69億元，年增6.84％，若以美元計算，年增 9.69％。鈺齊-KY表示，公司目前營運仍存在產、銷時點落差及運力不足等因素，導致元月營收月減10.74％，但仍創同期營收新高。 展望2022年營運，鈺齊指出，集團持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在集團產能順利持穩增加及量產訂單搭配得宜之下，集團開發量產能力及產銷營運規模，勢必更上一階，未來營運成長動能顯著可期。 冬奧提前拉貨 台橡元月營收創近九年同期新高 詮欣轉型有成 元月營收挑戰近六年歷史新高 #鈺齊-KY #合併營收 #營收新高 #量產 #元月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和勤新產品助陣 元月營收創新高 04:102022/02/09 證券．權證 《類股》亞德客-KY、鈞興-KY元月營收個位數下降 16:312022/02/09 財經 新春開創佳績 台灣奧迪寫下Audi元月在台銷售新紀錄 15:132022/02/09 汽車情報-汽車新聞 耕興元月營收4.2億元改寫歷史新高 12:302022/02/09 財經 1月業績－台灣百和、百和-KY 衰退 04:102022/02/09 證券．權證 華新啟動兩岸逾130億投資 04:102022/02/09 財經要聞 《半導體》同期最優 南亞科元月營收年增逾2成 16:312022/02/09 財經 《電子零件》外資樂觀續挺 AES-KY高收 15:402022/02/09 財經 研華元月營收53.84億元 登同期新高 16:192022/02/09 財經 伸興認為塞港問題難解 今年營運轉趨保守 11:522022/02/09 財經 西勝1月營收月增27％ 電動車營收占比22％ 09:292022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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