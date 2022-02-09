鈺齊-KY（9802）9日公布自結元月合併營收14.69億元，年增6.84％，若以美元計算，年增 9.69％。鈺齊-KY表示，公司目前營運仍存在產、銷時點落差及運力不足等因素，導致元月營收月減10.74％，但仍創同期營收新高。

展望2022年營運，鈺齊指出，集團持續看好疫情催化消費者對於戶外休閒運動的重視，在集團產能順利持穩增加及量產訂單搭配得宜之下，集團開發量產能力及產銷營運規模，勢必更上一階，未來營運成長動能顯著可期。