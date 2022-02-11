台中一名女網友表示，日前手機螢幕觸控面板損壞送修，再領回手機卻發現相簿被觀看4分鐘，她氣得打電話找老闆理論，一開始對方並不承認，最後才坦承、道歉，令她忍不住直呼「真的好噁心」，貼文曝光，也讓網友紛紛大讚原PO懂得保護自己。

原PO昨（10）日於臉書社團《爆料公社二社》指出，8日手機螢幕觸控面板損壞，她將其送到手機行留機維修1天，由於原PO對個人隱私非常在意，所以送修前刻意截圖手機螢幕的使用時間，當時的時間為59秒。

9日原PO再到手機行取手機，回到家她發現手機螢幕的使用時間顯示，最近瀏覽的App僅有相簿，且瀏覽時間為4分鐘，她氣到打電話向老闆理論，起初對方還不承認，直到原PO說她有使用截圖證明，老闆才說是測試螢幕的順暢度，原PO不滿問「請問哪間修手機測試螢幕順暢度要用照片？還滑了4分鐘？」

老闆則解釋，當下只有測試一下就放在旁邊，沒再動過，但原PO認為手機已設定1分鐘自動上鎖，認為老闆的說法並不合理，這時老闆才道歉，「我真的沒有看妳的照片，我以人格保證」。

原PO說，就算老闆沒有把照片外流，但還是看過了，「真的好噁心，好討人厭，真的讓我感到很不舒服，我還在考慮要不要報警，到底是怎樣噁心的人，會看客戶的手機相簿4分鐘啊？」最後她也呼籲大家將手機送修時，都要特別留意。

遭遇曝光後，引發網友熱烈討論，「厲害！妳很懂得保護自己，這樣才能把這些惡劣店家揪出」、「妳好專業喔！要是我送修也不會想這麼多，學到了」、「很厲害，會這樣自保」、「換螢幕要換到一天的店家，可以直接不考慮了，一般來說只要2至3個小時就會好」。