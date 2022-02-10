全聯是民眾購買生活用品的好去處，不過一名女網友表示，結帳時店員總會問找的零錢要不要存進PX Pay，抱怨「不要每次都叫我儲值零錢」，貼文曝光後反釣出一堆婆媽大讚，把找的零錢存進去後，下次購物就能直接扣款，還能減少不必要的觸碰，「超方便」。

原PO日前於臉書社團《全聯消費經驗老實說》指出，每次到全聯購物，結帳時都是使用現金，但每次找回的零錢，店員總會問她要不要儲值到PX Pay，她抱怨說，「可以接受結帳不能報電話的規定，但請不要每次都叫我把找零都存進App」，更表示她很享受拿到零錢的感覺。

貼文曝光後，婆媽紛紛回應，「那是全聯員工的SOP，不要為難他們」、「還好吧！例行公事而已，這就跟康是美會問你要不要加購後面商品一樣啊」、「店員也是人在江湖身不由己啊」、「店員其實沒強迫把零錢存PX Pay，只是詢問而已，要不要存的決定權，還是在消費者」。

留言中也有不少人認為零錢存PX Pay很方便，「我都會把找零存進去啊！存到不知道多少，下次結帳時，還可以直接扣款，不用再拿錢，每次都把這樣當成小確幸」、「這樣結帳快很多喔」、「零錢有不少細菌，不要接觸更好」、「我很喜歡儲值，直接扣款非常好，減少觸碰」。