台灣低薪資、高房價，許多人寧願單身或選擇當頂客族。一名男網友表示，在超商排隊等待結帳時，發現前一位大哥正在繳孩子的學雜費，「才繳2張就破10萬了」，令他驚訝直呼「難怪沒人敢生」，貼文釣出不少家長回應，「太大驚小怪了，養兒最可怕的花費在幼兒園」。

原PO昨（9）日於臉書社團《爆怨公社》指出，晚間在便利超商排隊等結帳時，發現前面的大哥正在替家中的孩子繳學雜費，他看了收銀機的螢幕才發現金額竟然破10萬，他震驚不已「現在的學雜費這麼貴？難怪沒人敢生，因為就算養得起，書也不一定讀得起」。

貼文曝光短短13個小時，吸引逾8千名網友按讚、留言，「太大驚小怪了，小孩從出生開始就要花很多錢了，何況讀書啊」、「生孩子簡單，養小孩難」、「托嬰跟幼兒園，隨便都破10萬」、「如果你知道幼兒園的學費，你會更驚訝」、「幼兒園的學費更可怕」、「幼兒園一年要14萬左右」、「我女兒幼兒園，一年就噴了20至25萬去了」。

也有不少人認為破10萬的學費應該是私校才會有的金額，「這個應該是私立的吧！我念國立大學，一個學期2萬多」、「原PO遇到的應該是私校，因為我家小孩讀私立國中，一學期5萬左右」、「私立學校才要這麼多，公立學校不用啦」、「若是讀私立，兩個人10萬，很合理」。