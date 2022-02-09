在農曆年前對刷卡消費商機發動攻勢之後，年假結束之後學雜費成為各大發卡行搶攻的新戰場，其中，在刷卡購物企圖心旺盛的兆豐銀行，這次再度發動分期、滿額雙管齊下的攻勢，除了推出不限金額12期0利率，以及滿額再送千元之外，單筆超過3萬元以上，就可分最高期數30期。

以目前各大銀行推出的優惠活動來看，分期0利率是刷卡優惠的基本配備之外，作法也各不同；如兆豐銀行不限卡、不限金額可享3、6、12期0利率；台新及玉山則是不限金額最高6期0利率，中信單筆12元以上可分6期；國泰單筆滿3千元最高6期、滿3萬元則可分到12期0利率；彰銀則是單筆滿3千元可分12期。

而除了0利率外，部份銀行也會特地加開更高期數的有息分期。兆豐銀則對分期期數指出，現在兆豐銀最高可分到30次，提供分期的期數可說市場最多，且單筆滿3萬元即可分到30期，年利率3.88%，如以繳納3萬元為例，首月利息僅需97元，加計本金1000元，首月也只需1097元，就能分攤長達2年半繳納。

其他銀行像是國泰則提供單筆3千元可享24期，年利率為6%；台新不限金額最高可分到18期，年利率為3.96%。

而隨著使用信用卡繳學費的人數逐年攀升，發卡銀行除了提供上述的分期之外，也會另外贈送「刷卡金」，擬讓卡友「一魚兩吃」，又能分期，又能再透過刷卡金進行更多消費。

以兆豐銀行為例，只要有新增一筆一般消費，單筆繳學費達3萬元就能獲得150元刷卡金、一般消費達1萬且學費達20萬則可獲得1千元刷卡金，回饋採限量登錄制。國泰則是單筆滿3萬元登錄送120元、滿5萬送180元。台新則是刷滿3萬元登錄送摩斯漢堡早餐。

其中，現在許多銀行都提供i繳費平台刷卡繳學雜費的優惠，例如，兆豐、中信、富邦、玉山等信用卡都有提供每筆學費刷卡交易成功後，登錄就可獲得包括漢堡王、肯德基等優惠券，對中授權碼最高還能再拿Uber Eats千元外送抵用券。