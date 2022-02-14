邑昇實業(5291)積極佈局e-bike電動輔助自行車，推出多款年度新車，最新批次已進入量產作業，預計今年第2季放量交貨，公司也將結合既有車燈經銷夥伴打入歐美市場，邑昇董事長簡榮坤表示，2022年銷售目標為全台e-bike銷量2倍，期待e-bike成支撐營運的第3隻腳。

邑昇以少量多樣客製化PCB事業起家，2008年跨足LED自行車燈領域，並自創品牌「DOSUN」行銷海外，目前擁有PCB與自創LED自行車燈品牌「DOSUN」兩大主要營運事業，有鑑於傳統自行車難以征服台灣蜿蜒多變的地形樣貌，邑昇於2020年下半年從自行車燈事業衍伸出e-bike電動輔助自行車系列產品，打造電動輔助自行車「CT150」，主打台灣在地生產製造，推出14”、16”、17”三種尺寸，最新一批除既有動感紅、極鑽藍兩色外，另增加全新靚亮白可供選擇，並調整輪胎與握把，改裝為電動輔助公路車型，在第一、二批少量試產即大獲好評。

邑昇也持續推出e-bike電動輔助自行車年度新款，包括貨車型e-cargo CG135、折疊型CFSO、公路車型RX100，並升級改良基本款CT150，在前期市場預購測試銷售一空、最新批次已進入量產作業，預計在今年第2季即可放量交貨，公司也將結合既有車燈經銷夥伴打入歐美市場，並訂定每年推出新款之目標，針對高利基型需求打造邑昇在業界的獨特性，並以2022年全台e-bike銷量2倍為銷售目標。

受惠農曆春節年前PCB客戶強力拉貨，以及LED自行車燈持續穩定出貨，邑昇1月營收1.42億元，月增15.62%，年增23.3%。

邑昇表示，今年將維持一貫採購與出貨，PCB事業方面，將持續進行客戶與產品結構的優化，從產業結構與發展來看，全球電子產業正走在世代轉換推動技術升級的道路上，以工控、高利基型產品應用為主的邑昇，將可望受惠。

在LED自行車燈方面，訂單能見度直達年底，缺料問題在農曆年前有初步的緩解，今年全球自行車銷售雖因海上運輸影響實際出貨量，然此為短期不利因素，從訂單需求來看，市場規模仍不斷擴張，亦有助車燈需求成長。