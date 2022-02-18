新北市北大特區人口密集，特區內面積最大、佔地3025坪的萬坪公園，因罐頭遊具老舊、設施稀少，樹林區公所著手提出計畫修繕，以森林主題為特色，打造出各項共融遊戲設施、大草坪區等空間設施。（蔡雯如攝）

新北市北大特區人口密集，特區內面積最大、佔地3025坪的萬坪公園，因罐頭遊具老舊、設施稀少，樹林區公所著手提出計畫修繕，以森林主題為特色，打造出各項共融遊戲設施、大草坪區等空間設施。（景觀處提供）

新北市北大特區人口密集，特區內面積最大、佔地3025坪的萬坪公園，因罐頭遊具老舊、設施稀少，地方民眾盼能著手改善，樹林區公所2020年提出計畫修繕，將200坪遊戲場面積擴增至600多坪，並以森林主題為特色，打造出各項共融遊戲設施、大草坪區等空間設施，今舉行啟用典禮。

樹林區公所指出，萬坪公園內新增三大遊玩區，針對不同年齡層規畫，設有擺盪大索、鳥巢式鞦韆、滑索、攀爬網、平衡木、森林攀爬架及小轉杯，遊戲區大多採用自然素材鋪面，包含細礫石及木屑，並利用草地當作遊戲場鋪面之一，公園內也保有大量樹木。

另外，公園原先老舊人行步道也換然一新，除了拓寬方便輪椅族、嬰兒車進出外，也調整整體公園動線，並在入口處節點設置壓花地坪廣場，保留了一片大草坪區，讓民眾進行休憩、運動。

新北市長侯友宜表示，新北市目前有132座特色全齡共融公園，市府也斥資7000萬元在樹林區興建鹿角溪公園、育德公園、彭厝親子公園、三龍公園及景觀萬坪公園等5座公園遊戲場新設與改善，希望讓長者、幼童玩得開心安全，未來市府也會陸續盤點各區需求，建造更多公園休憩空間。

景觀處表示，新北市2019年成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，並納入公民參與，以提供每一位市民更完善的公園休憩空間。

景觀處補充，今年預計花費1.58億元整修30座公園，目前仍有22座待完成，其中包括八里區的「筆」造型文昌公園、新店14張的防災公園等，每座公園將會以當地特色進行規畫，打造地方亮點。