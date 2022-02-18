大陸發改委突發文指出，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，觸發美團大跌逾一成，連累港股一度大跌逾五百點，一舉跌破10天（現處24629）、20天（現處24463）及100天線（現處24411）。

香港信報報導，恒指18日早段開盤跌159點報24633，之後曾挫逾兩百點後跌幅收窄至29點，高見24763，但壓力又再增加，午後受美團急跌影響下，恒指一度急跌508點，低見24284，尾盤跌幅收窄。

最終恒指跌465點，跌幅為1.9％，收報24327，國指收報8537，挫173點，跌幅為2％，恒生科指收報5479，挫182點，跌幅為3.22％。全日成交額為1262.18億港元。

個股方面，華潤置地升5％，是表現最佳藍籌股。美團跌破兩百港元大關，收188港元，大跌14.9％，為表現最差藍籌，成交額有160.9億港元，也是18日交易額最大港股。