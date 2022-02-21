憂陸監管風險 恒指開低逾200點 11:042022/02/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周五美股下跌，加上市場憂慮大陸新一波監管風險，港股21日開低逾200點，之後跌勢略有收窄。 恒指21日開低218點或0.9％，報24109點；截至10點33分，報24189.68點，下跌138.03點，跌幅0.57％。 國指低開86點報8451點；現報8490.14點，下跌47.83點，跌幅0.56％。 陸逆勢降息 藍籌紅利股奪先機 大陸101例本土確診 內蒙占65人 #監管風險 #恒指 #跌幅 #憂陸 #美股下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京冬奧獎牌榜上演翻轉戲碼 大陸代表團第三名收官 16:532022/02/20 兩岸 陳馮富珍：堅持動態清零 檢驗愛國者治港成效 04:102022/02/21 焦點新聞 攻新能源車 美的設零組件新基地 04:102022/02/21 全球財經 供應拉緊報 陸鋁期噴漲逾兩成 04:102022/02/20 全球財經 動力電池熱翻！ 寧德時代大擴產 招工6千人 04:102022/02/21 全球財經 陸五家連鎖餐飲 悄然漲價 04:102022/02/21 全球財經 大咖金額拉抬 1月僑外投資金額年增1.7倍 09:432022/02/21 財經 投資價值浮現 外資回頭搶買陸股 04:102022/02/21 投資理財 陸軍服役逾60年 M41A3老戰車光榮退役 09:132022/02/21 政治 丹麥王子勇闖時尚圈 處女秀獻喬治傑生 04:102022/02/21 時尚消費 102檔A股入富 估外資將流入陸股人民幣3千億 21:222022/02/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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