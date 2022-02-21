上周五美股下跌，加上市場憂慮大陸新一波監管風險，港股21日開低逾200點，之後跌勢略有收窄。

恒指21日開低218點或0.9％，報24109點；截至10點33分，報24189.68點，下跌138.03點，跌幅0.57％。

國指低開86點報8451點；現報8490.14點，下跌47.83點，跌幅0.56％。

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