香港商業電台報導，香港財政司司長陳茂波將會在預算案公布，派發一萬港元電子消費券，首階段5千元在四月發改，第二階段年中分批發放餘下5千元，計劃涉及資金660億元。預算案亦將首次推出住宅租金開支扣稅，適用於無房產的薪俸稅納稅人，每年上限10萬元，估計政府收入每年因此減少33億。

此外，預算案將會公布繼續發行通膨掛鈎債券iBond，發行額度150億元；亦會發行350億元銀色債券。