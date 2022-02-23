港媒：港府將再發放1萬港元消費券 11:292022/02/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／東網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港商業電台報導，香港財政司司長陳茂波將會在預算案公布，派發一萬港元電子消費券，首階段5千元在四月發改，第二階段年中分批發放餘下5千元，計劃涉及資金660億元。預算案亦將首次推出住宅租金開支扣稅，適用於無房產的薪俸稅納稅人，每年上限10萬元，估計政府收入每年因此減少33億。 此外，預算案將會公布繼續發行通膨掛鈎債券iBond，發行額度150億元；亦會發行350億元銀色債券。 大陸人社部：去年跨省調劑養老保險基金規模達9135多億元 《金融股》兆豐銀發行15億元可持續發展金融債券 #預算案 #發放 #將會 #5千 #億元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆捷運拍板 斥資425億元設13站 04:102022/02/23 焦點要聞 嘉縣Q碰券發逾9成 創3億元產值 04:102022/02/23 地方新聞 短線干擾免驚 張錫：逢回就是買點 04:102022/02/23 財經要聞 花蓮血庫存量告急 縣府贈80張《貓》票券鼓勵民眾挽袖捐血 16:112022/02/22 生活 竹縣放寬重陽敬老金 每人1萬元 04:102022/02/22 地方新聞 《資訊服務》系微去年獲利創10年來新高 擬配息5.2元 08:522022/02/22 財經 日本3月將通過9400億美元預算案創新高 19:262022/02/21 財經 《半導體》外資看衰摔低檔 力成今年營運無礙 17:222022/02/22 財經 《半導體》義隆去年營運6指標攻頂 董座：今年拚小幅成長 16:142022/02/22 財經 《盤後解析》「烏」雲罩頂 台股宜3日內回季線保命 14:492022/02/22 財經 官股券商終結連3賣轉買超29億元 大敲晶圓雙雄 12:542022/02/22 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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