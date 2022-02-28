新竹縣政府前棟辦公大樓地下室整修後，將以「美食街」概念亮相的示意圖。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣政府前棟辦公大樓2處電梯與地下室空間老舊，2月起展開修繕工程，地下室員工餐廳在翻修後，將大幅改善明亮度與空間規畫，並帶入「美食街」概念讓廠商進駐，預計11月完工啟用，讓民眾在營業時間也能逛逛買買。

縣府地下室原設有員工餐廳，方便員工就近吃午餐外，因價各比市面自助餐便宜，也吸引不少民眾訂餐，走道上時有農特產和女裝等臨時攤位，還有理髮部、合作社及桌球等空間，全祁重新整修並規畫使用空間。

「縣府不是要做生意，而是要用美食加強和民眾連結！」楊文科表示，地下室整修後將大幅提升明亮度及通風，並有效使用空間，員工餐廳更將以美食街模樣呈現，吸引周邊民眾過來吃飯、逛街。

行政處長邱俊良指出，縣府大樓啟用至今已有30年，辦公空間已漸不足外，電力、消防系統等也都老舊需要更新，這次修繕前棟辦公大樓2處電梯，是早年以殘障電梯名義申請，上、下樓運轉速度較慢，加上是液壓電梯，每年都需要重新校對，且因無法連通到地下室，已不敷現今需求。

員工餐廳整修搖身變成為美食街外，地下室並以「共享辦公室」的概念規畫空間，讓民眾可以承租使用。

邱俊良指屆時這些共享空間將會與地方創生相結合，提供地方特色產物進駐展示，也會對外開放讓民眾短期承租，利用共享空間舉辦小型活動、聚會等，拉近縣府和民眾的距離，讓民眾逐漸改觀「進縣府就是洽公」的生冷印象。

這修繕工程從2月起展開，進行至10月間完工，預計11月啟用，施工期間都會完善安全維護，邱俊良提醒民眾走進縣府時，可以盡量繞開施工區域並注意安全。