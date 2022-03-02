俄羅斯入侵烏克蘭，雙方爆發嚴重軍事衝突，歐美各國雖然都沒有派兵支援抗俄，但聯手發動經濟制裁嚇阻俄羅斯的行動，如今連航運業都加入打擊俄羅斯的行列，不僅龍頭馬士基宣布暫停貨船進出俄羅斯，瑞士地中海航運MSC、日本ONE及德國赫伯羅德（Hapag Lloyd）也加入制裁隊伍，此舉將進一步打擊俄羅斯的對外貿易活動，逼臨潰堤邊緣。

路透社報導，馬士基已在上周關閉烏克蘭南部大城奧德塞的辦公室，隔沒幾天則發表聲明強調，正密切關注對俄羅斯不斷升級的制裁與限制，公司會做出遵守規定的相關準備。周一馬士基正式向客戶表示，將暫緩貨船進出俄羅斯港口。

地中海航運也在上周四宣布旗下貨船暫緩進出俄羅斯，同時禁止航向烏克蘭，該企業發言人強調，此舉是為了確保公司能夠遵守已經實行的制裁政策，「我們將暫時停止所有往返俄羅斯的貨物預訂，涵蓋波羅的海、黑海和俄羅斯。」

除了，馬士基與MSC外，日本ONE、Hapag Lloyd及法國CMA等航商也都相繼宣布制裁俄羅斯。此事也引起財經網美胡采蘋注意，在個人臉書粉絲專頁轉貼此新聞，並在文末標註「全球暴打俄羅斯ing」、「迪士尼大家幫你組織復仇者聯盟可拍片了」等字句。