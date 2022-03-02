情侶交往難免會有金錢往來，一名在物流公司擔任司機的男子，月領55K，半年存了28萬，自從交了女友後，對方就提議要替他管理財務，沒想到8個月後他再看到存款結餘竟然變為零，且還留10萬的負債及車貸，令他氣炸。

原PO昨（1）日於臉書社團《爆料公社》透露，自己是一名物流司機，月薪為5萬5，半年累積28萬存款，交了女友後，對方以不希望他亂花錢為由，要求替他管理財務，但交往一陣子後，卻又突然要他自己控管金錢，他也順道和女友要過去的財務及花費明細。

原PO一看差點沒昏倒，半年28萬的存款，竟在8個月內被花個精光，而且還負債10萬。根據他分享的照片中可見，女友列出每個月的支出，房租月租3500元，租8個月，一共為3萬5000元；水電月繳3000元，8個月是2萬4000元。另外，一個月生活為3萬元，8個月總計為24萬。

原PO一聽氣炸，認為花費明細與事實不符，兩人為此撕破臉，女友更把他趕出租屋處，令他不滿，「用我的錢租房子用我的錢買生活品，憑什麼把我趕出來？用我的錢買賓士她開，車貸我在繳，到底是出現了什麼Bug？」

貼文曝光後，網友也十分同情他的遭遇，「活體ATM是你？」、你被仙人跳了吧！一個人半年存28萬，兩個人8個月負10萬，這真的好可怕！」、「感情再好，錢還是自己管好」、「吿她吧！你委託她保管，但她並沒有使用帳戶的權利」、「這是詐欺不是兩廂情願，保管跟送給她是不同的」、「你是屬羊嗎？肥羊......」。