墨西哥東南部今天發生地震，人們匆匆逃到街上，美國地質調查所（USGS）初步通報規模為5.7。

美聯社報導，美國地質調查所指出，這次地震震央位於諾帕拉班鎮（Nopalapan）西北西方約12公里處，震源深度111公里。

遠在380公里外的首都墨西哥市（Mexico City）都響起地震警報，但人們沒有感覺。目前尚無災損通報。（譯者：楊昭彥）1110304