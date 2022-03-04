墨西哥地震規模5.7 民眾倉皇逃到戶外 03:332022/03/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墨西哥地震規模5.7 民眾倉皇逃到戶外。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墨西哥東南部今天發生地震，人們匆匆逃到街上，美國地質調查所（USGS）初步通報規模為5.7。 美聯社報導，美國地質調查所指出，這次地震震央位於諾帕拉班鎮（Nopalapan）西北西方約12公里處，震源深度111公里。 遠在380公里外的首都墨西哥市（Mexico City）都響起地震警報，但人們沒有感覺。目前尚無災損通報。（譯者：楊昭彥）1110304 美國企業醞釀3月回辦公室上班 USTR年度報告出爐 美對中貿易政策 將推新工具 #規模 #5.7 #美國 #地質 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國特使團、蓬佩奧訪台 蔡正元：不代表美國不會「棄台」 16:052022/03/03 政治 達亞南山廠動土 拚2023年Q2啟用 產能擴張10倍 16:402022/03/03 財經 捍衛公平貿易 美擬調整對華政策 04:102022/03/03 話題觀察 烏克蘭境內疑有戰爭罪行 國際刑事法院展開調查 10:482022/03/03 國際 頒授蓬佩奧勳章 蔡英文預告台美經濟對話將再召開 13:142022/03/03 政治 恐嚇信嗆殺蓬佩奧 警急追寄信者 04:102022/03/03 社會新聞 台新基金經理人李文孝：美國REITs修正近滿足 買點到 04:102022/03/03 專題周報 拜登：終將贏得與中國經濟競爭 04:102022/03/03 話題觀察 價格比巴西便宜 中國大買美國大豆 12:032022/03/03 財經 台股基金加碼首選 元大投信資產管理規模8,221億再創新高 17:572022/03/03 財經 烏克蘭總統演講感動全球 退役中將一看卻驚：在狀況外 08:242022/03/03 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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