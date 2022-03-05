大陸國務院總理李克強5日在十三屆全國人大五次會議開幕式進行政府工作報告時表示，今年要著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，並提出多項措施。

第一是提升積極的財政政策效能。今年赤字率擬按2.8％左右安排、比去年有所下調。在預計今年財政收入繼續增長，加上特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金等，支出規模比去年擴大2兆元（人民幣，下同）以上。

第二是要用好政府投資資金，帶動擴大有效投資。今年擬安排地方政府專項債券3.65兆元，強化績效導向，堅持』資金跟著專案走」，發揮重大專案牽引和政府投資撬動作用。第三要堅持政府過緊日子，更好節用裕民。大力優化支出結構，保障重點支出，嚴控一般性支出，不得違規新建樓堂館所，不得搞形象工程。

第四是加大穩健的貨幣政策實施力道，為實體經濟提供更有力支持，包含擴大新增貸款規模。保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定；推動金融機構降低實際貸款利率、減少收費，讓綜合融資成本實實在在下降。

此外，第五是強化就業優先政策，大力拓寬就業管道，注重通過穩市場主體來穩就業，增強創業帶動就業作用，財稅、金融等政策也都要圍繞就業優先實施。第六是確保糧食能源安全。保障糧食等重要農產品供應，保障民生和企業正常生產經營用電。

第七是防範化解重大風險，做好經濟金融領域風險處置工作，加強風險預警、防控機制和能力建設，牢牢守住不發生系統性風險的底線。