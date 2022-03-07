台股今年初開盤迄3月4日共37個交易日，集中市場總成交值為11兆2,803.39億元，日均值為3,048.74億元，股票成交量週轉率為20.74％。啟發投顧本周看好五大題材類股，包含：高殖利率股、航運股、IP矽智財股、記憶體股、貴金屬相關股等，本周指數區間介於17,600～18,200點。

啟發投顧分析指出，近期四項國內外利多因素，包含：

一、適逢年報、股利政策逐漸公布的時段。去年台股上市櫃公司獲利爆發，剛好目前指數以及多數個股股價在低檔區，有利高殖利率、以及填息行情。

二、投信連23交易日買超台股、與官股行庫共同護盤、力抗外資心態明確。

三、聯準會主席鮑爾明確表示，3月升息1碼的機率較大，有望緩解市場對升息、資金收回的疑慮。

四、MSCI最新宣布將俄羅斯從各類新興市場指數剔除，俄股在該指數權重為1.5％，若降至零，台股相對有望提高權重，外資注入資金。