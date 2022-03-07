台股早盤崩跌逾500點，新台幣匯價貶破28.2元，盤中最低價為28.228，較前一個交易日貶值1.13角。據統計，外資2021年調節台股4539.1億元新台幣，賣超金額僅次於2020年的5394.7億元新台幣與2008年的4700億元新台幣，為史上第三高，且更是台股有紀錄以來連續兩年賣超。而今年以來，外資累計賣超台股也逾2580億元新台幣，累計2020年以來，外資賣超台股至上周止逾1.25兆元新台幣。

匯銀分析，受俄烏地緣政治緊張情勢影響，美元近日表現相對強勁，後續俄烏局勢變化也將持續牽動匯市表現，若俄羅斯進一步將戰事擴大到更廣泛的烏克蘭甚至其他東歐地區，則可能再次引發新一波避險資金湧入美元。

但如果局勢就此打住不再升溫，俄羅斯開始與烏克蘭、西方國家談判，則市場對地緣政治的擔憂可望逐漸消退，美元可能因此回落，然而，即使地緣政治問題消退，美元仍難以出現大幅度的下滑，因此時市場關注焦點將移回3月FOMC會議上，儘管Fed主席鮑爾已表態3月將升息1碼，而非市場原先預期的2碼，但也稱若高通膨延續，未來可能會加速升息，因此3月FOMC會議的焦點將擺在最新的點陣圖對升息幅度的看法，若Fed官員們仍認為年內可能升息4-5碼，則美元仍將維持強勢格局，預計美元將落在96.5-99區間。