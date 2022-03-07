俄烏開戰導致油價不斷飆高，美國拜登政府為抑制油價，有意放寬對南美產油國委內瑞拉的石油制裁。此外美媒披露，白宮正在評估拜登總統出訪沙烏地阿拉伯的可行性，藉以說服沙國增產打壓原油漲勢。

隨著俄烏戰事加劇，英美考慮對俄國石油下進口禁令，倫敦布蘭特原油7日一度衝高到每桶139美元，觸及14年高點，與2008年7月締造的歷史高價147.5美元，只相差8美元左右 。

據內情人士透露，美國官員上周末在委內瑞拉首都卡拉卡斯，與委國官員展開罕見的面對面會談，為的是要讓委國石油重返國際油市。美國另一項目的，是要離間俄羅斯與南美最重要盟友委內瑞拉的關係。

委內瑞拉曾是美國重要的原油供應國，但因經濟管理失當，加上美國嚴厲的制裁，該國石油部門千瘡百孔。川普政府2017年加大對委國經濟制裁的力度，2019年制裁擴及石油部門，此後委國仰賴中俄和伊朗維持石油部門運作。

根據在卡拉卡斯討論的提案，美國擬以國安為由，鬆綁對委國的石油制裁一段時間。內情人士指出，透過放寬制裁，美國將把委國石油出口，從欠缺透明性的中國出口網絡，重新導回到墨西哥灣岸區煉油廠。

拜登政府的抑制油價策略，也將矛頭指向油國組織龍頭沙烏地阿拉伯。美國新媒體Axios爆料，白宮的顧問正在討論今春拜登出訪沙國可不可行，除了要修補兩國關係，也藉機勸服沙國增產原油。

Axios報導指出，若拜登正式出訪沙國，凸顯俄國侵烏引爆全球能源危機的嚴重性。華府和利雅德的關係，因華郵特約記者哈紹吉遇害出現裂痕。

白宮官員希望幫拜登保留幾個選項，包括藉機與沙國重修舊好、勸說利雅德增產石油。但官員提醒討論尚在初步階段，也可能不會成行。

報導提到，若美國對俄羅斯的制裁涵蓋原油出口，包括禁止俄國石油輸美，不僅會推高全球汽油價格，也將激化國內通膨。