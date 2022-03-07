美國、歐洲與日本考慮禁止俄羅斯石油進口，加劇市場對於原油供不應求的擔憂，促使國際油價飆破130美元，創下13年新高。而市場避險情緒濃厚，帶動金價周一突破2,000美元大關，改寫一年半紀錄。俄羅斯面臨制裁恐導致供應受阻，也令鈀金衝破3,000美元，寫下歷史新高。

紐約西德州原油4月期貨價7日盤中一度觸及130.5美元，倫敦布蘭特5月期油盤中最高觸抵139.13美元，兩者皆創下2008年7月以來最高。

黃金現貨價同日一度觸及2,002.31美元，此為2020年8月19日以來最高。鈀金現貨價大漲10.2％至每盎司3,308.49美元，稍早觸及3,440.76美元的歷史新高。

西方制裁可能導致俄羅斯供應中斷，進而推升大宗商品價格，其中鈀金漲幅驚人，畢竟俄國占全球鈀金產量約40％。

日本正與歐美盟國展開討論，考慮共同對於俄羅斯油氣實施禁運。俄羅斯是日本第五大原油供應國，去年約佔日本進口原油的3.63％。美國國務卿布林肯周日已表態，美國與歐洲不排除對於俄羅斯實施最嚴厲制裁，亦即：禁止俄國經濟命脈石油進口。