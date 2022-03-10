遠東銀(2845)9日召開線上法說，財務長周心華表示，美國聯準會若啟動升息，將有助利差提升、對金融業有利。2022年營運目標維持穩健成長基調，總資產目標成長3％至7450億元，放款成長6％至4370億元，存款成長3％至6300億元。

遠銀2021年合併淨收益107.92億元、年減3.79％、為近4年低點，提存前收益41億元、年減5.4％。不過，受惠備抵呆帳提存費用年減44.5％，使稅前淨利33.02億元、年增達14.35％，稅後淨利29.39億元、年增達16.69％，每股盈餘（EPS）0.84元，重返成長軌道。

遠銀去年利息淨收益成長9.67％至66.2億元，為去年帶動合併淨收益成長主力。手續費淨收益29.78億元、年減達15.2％，主因部份海外聯貸案尚未到位。

遠銀去年總資產成長6.3％至7230億元，主要受惠供應鏈重組及台灣出口暢旺，帶動放款及投資增加。淨值成長2％至500億元，維持穩健成長。放款成長6.2％至4130億元，以首購房貸成長較多。存款成長5.2％至6120億元，主要由台幣活存成長帶動。

雖因市場游資甚多，遠銀去年平均存放比自72.96％降至70.18％，仍持穩7成以上水準，存款結構優化使活存比自35.44％升至37.01％。在2020年積極清理海外呆帳、且未新增太多呆帳後下，去年底逾放比自0.51％驟降至0.27％，備呆覆蓋率自286％升至496％。

遠銀去年淨放款收益率自1.1％升至1.16％，意味每筆資金運用的收益率持續改善，使去年底淨利差（NIM）僅自1.02％微降至1.01％。存放利差則自1.39％降至1.37％。董事會日前通過股利分派案，決議擬配息0.43元、配股0.158元，盈餘配發率維持70％水準。

隨著市場競爭愈趨激烈，遠銀定調「精品銀行」基調，聚焦理財型房貸、海外放款等高利差業務，爭取主辦國際聯貸案、整合型個金、信用衍生性商品投資等利基型業務，盼以特色型、利基型業務主軸創造更高的獲利表現。