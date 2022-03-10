南韓準總統尹錫悅在選舉時，展現出親美以及對北京「願發展經濟合作」的態度，試圖讓南韓在外交上更傾向美國，但也不放棄與北京的貿易伙伴關係。對於南韓可能的外交路線，美韓聯合司令部司令凱麥雷(Paul LaCamera)在美眾議院軍事委員會中表達了憂心。

據《朝鮮日報》報導，凱麥雷在當地時間9日出席了美國眾議院軍事委員會聽證會時說:「韓國把中國當經濟夥伴，把美國當國防安全夥伴的發言令人擔憂。」他批評了韓國在美中之間走鋼絲外交的作法，並表示:「中國與北韓為了削弱美國，試圖製造美韓之間的裂縫」。

對於南韓的做法，凱麥雷指出:「在2017年，南韓想要部署薩德系統，但最後卻因中國的經濟壓力而取消。」這也凸顯出北京想要在美韓關係上找出破口。

自從拜登(Joe Biden)上任以來，南韓並沒有加入由美國主導的四方安全對話(QUAD)，在美中之間展現出模糊立場。

對於北韓，凱麥雷說:「2018年南北韓簽署軍事協議後，北韓不中斷核武器和導彈的開發，想要威脅南韓、日本與美國。」，但他認為，北韓領導人金正恩只專注在保護自己的內部政權，「北韓的核武器和導彈試驗，是為了保護自己的地位。」