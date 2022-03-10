高雄市政府觀光局宣布復辦高雄內門宋江陣活動「宋江大好」，這是疫情後睽違2年的重要節慶盛事，今日則邀請南北4大主廚一齊現身內門順賢宮，搶先曝光「宋江大宴」的菜單，現場端出豐盛菜色，一桌美味價1萬2000元，每位主廚限額15桌，即日起開放訂購，售完為止，希望訂桌民眾能夠吃到高雄價值及內門文化。

觀光局推出集結南北四大總舖師辦桌「宋江大宴」，今日邀請台北「儂來餐廳」黃景龍、內門阿隆師湯富隆、阿机師吳義雄、美花師陳美花等四大名廚同場較勁，總舖師們使出渾身解數，將手路菜端上桌，並以宋江文化替每道菜定名，包括有臥虎藏龍一品封、龍虎生風錦繡拼盤、麒麟瓊漿龍虎班、椒鹽美極海大蝦、珍品羅漢魚翅羹等，4桌共40道不重複的美味佳餚料理，各具特色。

具備45年掌鼎經驗的總鋪師陳美花帶來炸滷費工夫的「臥虎藏龍一品封」，師傅黃景龍使用南部新鮮食材，搭配父親傳承的獨門醬汁完成「五味醋溜香酥鰻」，內門阿隆師湯富隆帶來具內門羅漢門辦桌特色，俗稱辦桌二路菜的「鴻運當頭魚翅羹」，及師傅吳義雄現場展演畫龍點睛開菊花的料理「鳳凰五寶築皇巢」等，都令人食指大動。

觀光局表示，總舖師辦桌是內門特色之一，更是宋江陣活動中不可或缺的一環，此次更加創新改變，邀請儂來餐廳主廚知名台菜王子黃景龍，與內門在地3位總舖師，讓他們30年的辦桌經驗，展現出台灣食的文化。

觀光局強調，往年的辦桌宴一推出就預訂秒殺，想要品嘗總舖師道地精緻手路菜，要把握機會搶訂，避免向隅！