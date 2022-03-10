相撲力士打造超越常人的體格，天天戰鬥到遍體麟傷。（台北双喜電影提供）

世界首部相撲紀錄片《相撲道》，由長年活躍於電視圈，執導《松子所不知道的世界》等知名節目，首度晉身為電影導演的坂田榮治，費時半年跟拍境川部屋跟高田川部屋兩個道場拍下，主要拍攝武隈親方（前大關豪榮道）以及竜電剛至​等人，武隈親方曾被認為是大相撲中最有希望的日本本土力士之一；而竜電剛至則以優異表現獲得「戰鬥精神」特別獎的殊榮，2019年6月拍攝完畢，原定去年上映，無奈遇到新冠肺炎，在疫情席捲世界的此刻，導演也希望藉由這群力士們不畏黑暗展現的武士精神來鼓舞人心。

擁有1500年以上的歷史，被稱呼為日本「國技」的相撲，總是罩著一層神秘的面紗，世人只看見他們在土俵上精彩的表現，卻不見他們背後的辛苦。不得不持續獲勝，不得不越來越強，相撲力士打造超越常人的體格，天天戰鬥到遍體麟傷，就為追求最高榮譽，「200公斤的人互撞」是什麼感覺？相撲選手稱「堪比車禍現場，感覺內臟快被撞壞」、「覺得要完蛋了」。為了呈現「力道」的臨場感，讓人有彷彿置身於日本兩國國技館的空間感，導演特別重視聲音的收音，找來高人指導，肉體撞擊的聲音，勝負逆轉時的爆炸歡呼聲，會場沸騰的氣氛，都被記錄下來，希望觀眾可以藉由大銀幕體驗力士們赤手空拳靠自己身體去戰鬥的魅力。

相撲在中國、印度甚至古希臘的壁畫都有歷史記述，代表最高榮譽的古代奧林匹克競賽都有類似的比賽，在日本並不只是單純的運動，也是神道中重要的儀式，透過《相撲道》我們可以看到力士們超乎想像的訓練生活，該片從歷史、文化、競技比賽等不同角度解讀相撲的魅力。此外，由相撲漫畫家琴劍淳彌擔任協調製片，同時繪製該片中插畫，讓觀眾更容易了解相撲選手晉升的方式跟小知識，中華民國相撲協會為了推廣相撲運動，也特別協助翻譯專用術語的中文寫法。電影本月25日在台上映。