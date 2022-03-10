聯亞生技10日表示，旗下UB-612疫苗臨床試驗二期及追加劑試驗，已詳細分析了安全性及免疫原性等數據，依食藥署先前建議於3月7日重新送EUA審查。

聯亞表示，目前僅以「S」蛋白為唯一抗原的疫苗對於新興SARS-CoV-2變種株的保護力及安全性飽受質疑，因此，WHO已強烈呼籲要新代疫苗包含除了針對SARS-CoV-2 「S」蛋白以外的其他病毒蛋白成分、以增加T細胞反應、加入全球防疫行列。

2022年初雖有COVID-19口服抗病毒治療藥品初問世，但尚未能廣泛供應和使用。疫苗接種仍為對抗新興SARS-CoV-2變種株的有效應對法則。感染者確診後至今仍無強效可廣泛使用藥物可供治療。當疫苗接種無法達到全面保護時，感染率將呈指數型成長。

聯亞表示，台灣疫苗接種情況如同其他國家，年長者及亞健康族群疫苗接種意願不高。況且於第一劑接種後身體不適之情況，以目前疫苗作為第二及第三追加劑，更加深民眾尤其是年長者對疫苗副作用之恐懼，因而對疫苗接種卻步。

目前臨床試驗數據呈現出聯亞UB-612疫苗為安全性極高的疫苗，曾參與UB-612臨床試驗經兩針及第三針追加劑接種的受試者因產生優異的免疫力及副作用低，對UB-612疫苗深具信心。仍有眾多對疫苗有需求者殷切期盼聯亞UB-612新冠疫苗的施打。

聯亞表示，已重新提交UB-612疫苗EUA審查，未來將可協助國際許多仍需幫助的國家，回應WHO對下一代「涵蓋S蛋白以外的次單位疫苗，以加強T細胞免疫反應」的呼籲。