俄羅斯入侵烏克蘭，戰爭從地面打到網路，根據報導，俄軍開進烏克蘭前夕，微軟威脅情報中心發現一個從未見過的惡意刪除軟體鎖定了烏克蘭政府單位和金融機構，並刪除惡意程式。資深媒體人吳子嘉認為，俄羅斯犯了一個天大的錯誤，俄羅斯幾年前就已經在烏克蘭重要設備裡放了「沉睡的木馬」。但是一開始發動總攻時，沈睡的木馬叫不醒了，因為被Microsoft排除掉了。

吳子嘉10日在《關鍵時刻》節目中認為，俄羅斯犯了一個天大的錯誤，因為過去20年來，俄羅斯網軍是全世界第一名，在每一個國家，包括美國、日本的選舉都有介入，甚至包括台灣。所以俄羅斯的網軍非常強，它的網軍從遠端、從木馬的攻擊，整套部隊非常強。

吳子嘉覺得，俄羅斯這次犯的天大錯誤，第一個是，它幾年前就已經在所有烏克蘭政府單位、水廠、電廠等重要設備裡，放了「沉睡的木馬」。所以俄羅斯這次的問題是，一開始發動總攻時，突然間沈睡的木馬叫不醒了，被Microsoft排除掉了。

吳子嘉認為，俄羅斯不是臨時出兵才開始放木馬，它已經放了好幾年，所以俄羅斯算15天之內拿下烏克蘭，還是有其道理的，結果整個木馬被破解掉，「沉睡的木馬」通通變成死亡木馬，掛掉了。