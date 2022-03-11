明明沒過節，軍中伙食卻突然加菜，讓一名男網友大嗑帝王蟹之餘，也忍不住感到害怕，認為鐵定有事情發生，才會加菜加這麼好，而且帝王蟹給得超大方，讓他吃到都快痛風了。貼文引起網友熱議，不少人開玩笑說這是最後的晚餐，吃完以後恐要去支援烏克蘭，準備去俄羅斯抓帝王蟹囉！

一名男網友在PTT上發文表示，只要當過兵的人都知道，軍中的伙食突然加菜，不適逢年過節，就是有事情要發生了，結果昨天船上的餐廳突然給我們加菜。從照片中可見，樸素的餐盤上裝著米飯、蔬菜以及價格不斐的「帝王蟹腿」。

男網友指出，有帝王蟹腿就算了，而且還給得很大方，只見每個人的餐盤都被帝王蟹給覆蓋，也讓原PO大乎「吃到快痛風了！」但也忍不住心驚膽顫地說「最近明明就沒有什麼重大節日啊！是不是有什麼事情快要發生了？」

國軍加菜爽嗑帝王蟹，量多到讓網友驚呼快痛風。（圖／翻攝自PTT）

貼文引起網友討論，「這該不會是最後的晚餐」、「加餐也加太好了吧」、「吃飽安心上路的概念」、「打電話給女朋友說：這次任務結束回去我們就結婚」、「海運太賺了，加加菜也沒什麼啦！別多想」、「消化預算啦！」

不過，也有不少網友腦洞大開地說，突然加菜吃這麼好，該不會要你們去支援烏克蘭？「完蛋，要支援烏克蘭了」、「這餐吃完就是前往俄羅斯抓帝王蟹了」、「 你知道帝王蟹哪裡最多嗎？俄羅斯」、「一早醒來船外開始傳來俄文」。