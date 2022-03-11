新北市本土案21260確診後，居住於台北市的40多歲女性（案21295）及未滿5歲的幼童（案21296）遭匡列居家隔離，居隔前採檢確診。對此，北市衛生局表示，已匡列7人居家隔離、擴大採檢17人，並公布最新足跡。

衛生局表示，案21260於3月9日因喉嚨痛、發燒、全身倦怠身體不適至醫院採檢，10日PCR陽性確診，Ct值14.4，匡列居家隔離對象2人均居住於台北市內湖區，11日居隔前PCR均為陽性，案21295為40多歲女性，Ct值23.09，案21296為未滿5歲男童，Ct值20.44，已匡列密切接觸者7人居家隔離，並擴大採檢17人，結果尚在檢驗中。

根據北市疫調，新北市案21260及北市案21295及21296於3月5至9日至內湖區，足跡包含7-ELEVEN瓏山林門市、畝畝園餐廳、麥當勞台北康寧店得來速、內湖樂活公園，相關足跡皆已完成環境清消。

衛生局補充，配合中央政策，自3月10日起至4月10日止，凡65歲以上之民眾及55歲以上原住民(需提供證明)，於北市合約醫療院所及中型接種站接種COVID-19疫苗1、2劑或追加劑，即可獲得500元商品禮券。

衛生局表示，以鄰近香港為例，70-79歲確診死亡率，未接種疫苗者為接種2劑疫苗者的9.5倍、80歲以上則為6.5倍，請關心身邊長者，未接種疫苗者應儘速完成接種，以獲得保護力。