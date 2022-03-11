一對戀人未滿男女，同住屋簷下，某天男子表示「睡不好」要求女子陪睡，凌晨時，便對女子親吻、摸胸、指侵得逞，犯罪期間還去洗手，女子不堪受辱報警提告；法官確認兩人屬「哥們」、「閨蜜」關係，男子已侵害女子性自主權，依強制性交罪，判處阿強有期徒刑3年6月。

根據判決書記載，阿強(化名)與阿芳(化名)兩人感情非常好，但戀人未滿，同居分房睡，109年8月下旬晚間，阿強以睡眠狀況不佳「睡不好」理由，要求阿芳陪睡，凌晨2時，他誤以為阿芳熟睡竟色心大起，便對其親吻、摸胸及指侵，其間還去廁所洗手，食髓知味的他甚至想要性侵阿芳卻被拒絕抵抗2次，他才以指侵、口交等強制性交得逞；阿芳擔心再被侵犯，便通知姐姐後馬上搬離現屋並報警提告。

阿強矢口否認，辯稱和阿芳關係很好，住一起就像一對情侶，只是還沒向阿芳開口示愛，而且當天睡一起時，牽手、親吻甚至身體接觸都沒被拒絕，才順勢繼續做下去，直到要性交時才被阿芳拒絕；事發之後有向阿芳道歉，表示做了不可挽回的事情。

台中地院審理，阿強未向阿芳表達愛慕之意，兩人皆屬「哥們」或「閨蜜」關係之表現；兩人同床時阿芳未被示愛，阿強違反阿芳身體意願強行指侵、口交得逞；阿強為滿足一己私慾，親吻、摸胸、指侵阿芳猥褻行為，嚴重侵害阿芳性自主權，並造成對方身體精神上傷害；法官依強制性交罪，判處阿強有期徒刑3年6月。