朝陽科大設立航空學院，並耗資5億元興建「時選航空大樓」舉行啟用典禮。（陳淑芬攝）

朝陽科大設立航空學院，並耗資5億元興建「時選航空大樓」舉行啟用典禮。（陳淑芬攝）

朝陽科大時選航空大樓建置飛行模擬實驗室，讓貴賓及學子體驗航空專業及飛行樂趣。（陳淑芬攝）

朝陽科大設立航空學院，並耗資5億元興建「時選航空大樓」舉行啟用典禮。（陳淑芬攝）

朝陽科大設立航空學院培育飛航人才，耗資5億元興建「時選航空大樓」在11日舉行啟用典禮。校長鄭道明表示，航空學院課程依航務、機務及運物等主軸規劃，是全台唯一與航空公司合作飛行培訓課程的大學，第一屆學生46人在業界炙手可熱，實習月薪已達3萬元以上，他還積極催業者盡速正式晉用加薪簽約，免得畢業就被挖走。

朝陽科大在3年前成立航空學院，設有航空機械系、飛行與民航人員技術系，目前並至籌設航空運務系，是全台唯一與航空公司合作提供專業飛行培訓課程的大學，「時選航空大樓」歷時1年4個月完工，11日舉辦啟用典禮，教育部技職司司長楊玉惠、交通部民航局長林國顯及國內所有航空公司代表等人與會，猶如一場專業航空產、官、學盛會。

鄭道明致詞時指出，朝陽科大以國際化為發展主軸，目前已與640多所海外學校簽訂學術合作協議，透過重點特色計畫強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，成立航空學院培訓航空產業人才也是國際化的重要指標，歷經多年籌畫在3年前開始招生，第一屆學生46人實習工作即成為業者爭取焦點，月薪即從3萬元起跳。

楊玉惠則指出，根據評估國際航空產業產值高達千億，人才需求量大，她相當看好朝陽科大航空學院，是全台第一所有完整航空產業教育的大學，顯示技職教育配合產業需求調整人才培育的方向，期待培育人才步上國內外就業舞台。

朝陽科大航空學院院長江支弘表示，航空大樓內建置駕艙程序訓練教室、飛機工程實驗室、複材製程實驗室及飛行模擬實驗室等十數間特色實驗室，搭配航空專業課程完整訓練。此外，並與長榮航空、長榮航空飛行學院、澳洲Airways Aviation及南伊利諾州大學簽訂訓練合作，未來將持續與國際航太產業及研究機構合作，培育接軌國際民航專業人才。