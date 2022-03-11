俄羅斯入侵烏克蘭，各國紛紛祭出制裁措施，俄國目前已受到5532項制裁。政大外交系副教授吳崇涵卻認為，如果使用經濟制裁，讓俄羅斯跟世界的經貿脫鉤，俄羅斯的資訊或經貿將獨為一格；當經濟制裁對俄羅斯沒有用時，俄羅斯會更有野心，這對全球來說是非常危險的。

針對俄羅斯有沒有破產的可能？吳崇涵11日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯總統普丁在1999年起就有計畫性地讓俄國對西方社會不要依賴那麼多。俄羅斯外匯存底最大的是人民幣，大概有7百多億，而配置前三大國家，中國大陸佔13.8%，法國佔12.2%，日本佔10%，美國才6點多趴，基本上，俄羅斯已把美元去化掉。

吳崇涵接著表示，普丁這次戰爭前已經做好萬全的準備，並不是心血來潮說打就打，已做好全盤的規畫，包括戰爭如果曠日廢時，經貿一定要撐住，普丁知道西方一定會對俄羅斯經濟制裁，也料到美國人應該不敢進來俄羅斯，若經濟制裁，要撐多久？他比較擔心的是，西方如果用經濟制裁把俄羅斯踢開，讓俄羅斯跟世界的經貿脫鉤，未來俄羅斯可以獨樹自己的資訊或經貿為一格，甚至可跟中國大陸做經貿的融合。

吳崇涵指出，因此若戰爭再打下去，經貿也脫鉤了，讓俄羅斯獨樹為一格，當經濟制裁沒有用時，俄羅斯會做更多的事情，也會有更多的野心，這對世界而言是非常危險的。