據住展雜誌今（17）日公布的最新調查，今年北台灣將有4大新重劃區，房市引擎4大天王，開始推案，包括台北市「北投士林科學園區」、新北市土城「運校重劃區」、桃園中壢「A20 重劃區」，以及新竹竹東「至善重劃區」等，將在當地掀起一股推案熱潮。

住展雜誌研發長何世昌今天表示，重劃區開發初期因為「什麼都沒有」，房價通常比較便宜，等到開發成熟、什麼都有了，價格就貴了。但由於近期房價漲勢強勁，新開發的重劃區價位並不低，這些新重劃區房價是否能夠開高走高，頗受矚目。

何世昌表示，其中，台北市北投，可望是未來豪宅區，每坪房價，將跳空直上三位數！

何世昌分析，北士科今年329檔出現第一波推案潮，有多個住宅案即將公開，進度最快的是家居建設「家居璽玉」，以及華固建設「華固文臨」；另外國泰、璞園、達麗、新潤等業者建案也在籌備之中。今年每坪價格有機會挑戰三位數大關，成為北投新豪宅區可謂毫無懸念。

另外，土城運校重劃區，今年也將出現首波推案，分別是「天好運」、「天好運 2」；其中，「天好運」原預計去年開賣，但因建照尚未取得而推遲至今年公開。運校重劃區位於頂埔地區，雖然當地新建案行情約3字頭，落後土城、海山等市區一截，但運校重劃區新案開價卻一口氣飆上45萬元／坪上下，頗讓人跌破眼鏡。

至於青埔特區下一站A20，已成為兵家必爭之地。

何世昌分析，機場捷運 A20 興南站重劃區，被視為「青埔下一站」，由於規劃「田園住宅社區」，採低密度開發。由於青埔特區建案成交均價已漲到4字頭，高價案成交價已飆到5字頭，A20重劃區身價隨之跟漲，預料第一波推案開價從 3字頭到4字頭不等，成交價將從3字頭起跳。

至於竹東至善重劃區，何世昌表示，面積僅4公頃多，鄰近台大竹東分院，今年年後首宗推案「富廣和合」率先開賣，開價30萬元／坪。

何世昌提醒購屋族，多數面積較大的公辦重劃區都會規劃文教用地，但往往在居住人口達到一定程度時才會興建國中小；家中若有學齡兒童的購屋族，購屋前應仔細規劃未來的就學需求，以免入住後才發現需要跨區就讀，徒增困擾。至於自辦重劃區是否有公共設施、或者綠地較少問題，購屋前也需要進一步確認