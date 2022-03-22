港股周二止跌反彈，揮別連2跌。美股於周一集體收低，然市場關注美聯準會主席周一談話以及俄烏戰事，亞洲主要股市周二收高。

周二香港恆生指數收漲667.94點或3.15%，為21889.28點。國企股(H股)漲294.07點或4.06%，為7538.55點。港股上周連兩日大跌和連兩日大漲之後，本周趨於平淡。

科技指數大漲5.37%，為4653點。美團漲6%、小米漲6%、嗶哩嗶哩漲7%、騰訊升4.2%。

阿里巴巴大漲11.2%；阿里宣布加大在美國ADR股票回購力道，由150億美元擴大到250億美元，為中概股最高紀錄，回購時間將持續到2024年3月。

煤炭股升3.9%，中煤能源升逾8%，中國神華升5.3%，兗礦能源升7.6%。

安踏體育升4.9%，為105.4港元。該公司宣布去年歸屬股東獲利年增49%，每股盈餘2.87人民幣。

中國東方航空(東航)下挫6.15%。該公司波音737在周一下午於廣西上空墜機，機上百餘人罹難。

中國恆大、恆大物業、恆大汽車續停牌。恆大無力公佈去年業績報告，但周二晚間將舉行投資人會議，向投資人和債權人說明重整方案。另外路透傳出消息，恆大擬引入國資背景的廣州城投集團做保證人，保證信託計畫的本金支付，以化解恆大信託貸款的風險。

恆大物業最新宣布，公司134億人民幣存款，作為質押保證金，已被相關銀行強制執行。