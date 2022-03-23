華爾街周二收高。港股周二開高，延續美股彈升行情，科技指數飆高2.05%。

周三香港恆生指數收漲264.80點或1.21%，為22154.08點。國企股(H股)漲96.58點或1.28%，為7635.13點。

騰訊盤中一度大漲4%，收漲0.3%。該公司熱門手游「王者榮耀」二月在蘋果App Store和Google Play營收達2.25億美元，重回全球手游收入寶座。

小米漲4.1%，報14.78港元。小米在周二晚間公布去年財報，淨利年增69.5%，第四季淨利年增39%。小米並且跟隨阿里巴巴，宣布新一輪股票回購計畫，總額達100億港元。

「中概股」表現良好，阿里巴巴升6.7%，百度升3.4%。

據路透周二引述消息人士說法，中國證監會考慮放寬對「中概股」的監管，並為揭露更多審計資訊預做準備，以符合美上市公司的審查規定，確保可以繼續在美上市。

中興通訊中午復牌，大漲23%，報19.16港元。美國法院宣判，中興長達5年的觀察期結束，並且不附加任何處罰。中興在2017年對美方認罪，向伊朗輸出美國技術，遭到鉅額罰款和技術制裁。

藥品股領漲5.2%，表現最好。康方生物漲12%，藥明生物漲12%，藥明康德漲11%。