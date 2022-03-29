第2屆「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」5月21日熱情開跑，縣長徐耀昌29日邀請知名跑酷達人韓老師擔任推廣大使，傳授、分享跑酷密技，並布達賽事和獎勵詳情，這場創新越野障礙賽，規畫隱藏版本攀岩關卡等著大家來挑戰。

縣長徐耀昌、議長鍾東錦及贊助單位台電通霄發電廠副廠長李宗宜等人，邀請大家把握時間踴躍報名，但配合防疫規範，僅開放至少接種2劑疫苗者參加。

主辦單位縣府勞青處長彭德俊表示，第1屆FUN YOUNG跑酷越野障礙賽前年12月舉行，路線規畫與關卡設計大受青睞，吸引逾1600人報名參加。今年，同樣規畫3公里體驗組和12公里挑戰組進行，預定受理1200人報名，不過，縣長徐耀昌認為，此項活動有助拉近親子情感，並藉休憩運動帶動在地觀光休閒產業發展，指示在量能許可下，加碼受理國內熱愛這項運動的民眾參加。

跑酷達人韓老師29日帶領團隊成員，出席在縣府大廳舉行的宣傳記者會，以純熟動作示範攀爬跑跳的技巧，分享參加跑酷的基本要領，強調須以安全為首要原則，其次融合速度、流暢及效率等重要元素，就可以輕鬆完成全程，畢竟體重和身材不是絕對的關鍵，最終還是「各有優勢」。

徐耀昌、彭德俊指出，縣府7年多來相當重視體育休閒運動，尤其縣內有南庄、三義雙國際慢城，目前在海線地區又力推慢魚運動，第2屆FUN YOUNG跑酷越野障礙賽，維持是精心策畫、融入攀爬跑跳的嶄新型態運動，除保留首屆10大關卡較受青睞的部分外，也加入創新的攀岩橫移等項目，有適合親子參加的體驗組和競技的挑戰組雙重選項，希望它未來成為苗栗特有的休閒運動知名品牌，同時帶動在地觀光休閒產業的效益。

徐耀昌感謝贊助單位台電通霄發電廠和提供場地的飛牛牧場，對敦親睦鄰地方向來不遺餘力，並竭盡所能更新設備大幅減少環境汙染，為穩定供應電力扮演重要角色，因此，也呼籲鄉親對於更新設備或因電力建設造成的不便，能夠相忍支持。他不忘行銷當前公路最夯的通霄日落大道、列入無形文化資產的拱天宮媽祖徒步進香和神社等民俗風情。

議長鍾東錦也率同議員鄭聚然、張佳玲及徐筱菁和余文忠助理出席，表達支持跑酷運動的立場，感謝通霄地區規模最大的發電廠和佔地最廣飛牛牧場兩大企業支持，參賽者沿途還可聞到濃濃的柚花飄香。

發電廠副廠長李宗宜則表示，樂見贊助舉辦的活動能吸引滿滿人潮響應，也感謝縣府和公所對廠方更新設備響應環保的大力支持，未來對於有助地方發展和鄉親利益的回饋事項，也會持續贊助推動。

主辦單位表示，報名第2屆跑酷賽事親子組和挑戰組的民眾，費用分別為500元和600元，但可獲得機能排汗衫、完賽獎牌、野餐墊及飛牛牧場門票等紀念品，絕對物超所值，其中12公里挑戰組項目共提供男、女組總計20萬元的總獎金，第1名可獲3萬元獎金。

沿途還安排啦啦隊和補給站為選手加油，提供特色補給品打氣，以及菁市集展售特色文創和農特產品，入選的青年展演團隊表演，讓參賽者不虛此行。