25日港股連跌兩天，因市場傳出中央政府要強化反壟斷監管後，科網股賣單湧現。恆生指數收21,404.88點，跌541.07點或2.46%，周線小跌7點。國企指數收7,283.92點，跌244.22點或3.24%。

大型科網股賣壓重，阿里健康挫9.2%，美團跌8.1%，阿里巴巴跌5.6%，京東集團跌5.3%，網易跌4.8%，騰訊跌2.6%，小米集團也跌0.5%。

另外，京東健康、平安好醫生、嗶哩嗶哩以及攜程都跌至少10%，表現最差。快手及閱文集團跌8%以及8.5%，百度也跌5.3%。

金融股漲跌互見，友邦保險跌3.1%，香港交易所跌2.7%，中國平安保險跌2.4%，招商銀行跌2.2%。不過，匯豐控股逆勢升0.2%，工、中、建三大內銀股也漲0.5%至0.6%。

地產股走升，恒基地產漲2.3%，領展漲1.2%，長實、新世界發展以及新鴻基地產都漲0.8%至1%不等。