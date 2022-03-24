東芝股東大會稍早否決管理高層提出的事業分拆計畫，因為外籍股東堅持東芝應直接賣給出價最高的買主。東芝管理高層與外籍股東的持股比重各占一半，長久以來對公司經營方向意見分歧。根據管理高層的提案，東芝將分拆旗下電子裝置事業，留下能源及基礎建設事業專心發展渦輪機及汙水處理。