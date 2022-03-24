東芝股東陷分歧 反對分拆事業 20:332022/03/24 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東芝股東大會稍早否決管理高層提出的事業分拆計畫，因為外籍股東堅持東芝應直接賣給出價最高的買主。東芝管理高層與外籍股東的持股比重各占一半，長久以來對公司經營方向意見分歧。根據管理高層的提案，東芝將分拆旗下電子裝置事業，留下能源及基礎建設事業專心發展渦輪機及汙水處理。 彭双浪看企業 不減碳就等死 臺灣企銀挺中小企業抗疫 獲信保基金7大獎居冠 #東芝 #事業 #高層 #分拆 #外籍股東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普丁開戰烏克蘭害慘自己人 爆乳超正大女兒驚傳離婚 15:432022/03/23 國際 雙引擎 美而快年獲利拚新高 04:102022/03/24 產業．科技 統一併購家樂福 打造全通路版圖 04:102022/03/23 財經焦點 東芝擬售電梯業務 美的、奧的斯傳有意競標 16:252022/03/23 財經 兆豐銀行力挺新創獨角獸 勇奪信保基金四大獎 22:332022/03/23 財經 東元電動車印度廠 年底量產 04:102022/03/24 證券．權證 韓國LGES攜手Stellantis 成立電動車電池合資事業 23:582022/03/23 財經 5星座有吉星庇佑 獅子創事業高峰 雙魚獲得幸福 10:572022/03/24 運勢 力挺中小企業抗疫及紓困振興，備受肯定 臺企銀 獲信保基金7大獎居冠 04:102022/03/24 金融．稅務 黑松拓保健事業 推全新青汁酵素益生菌 18:362022/03/22 生活 12生肖誰最會賺錢 屬龍貴人多 屬蛇帶全家一起賺 19:492022/03/24 運勢 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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