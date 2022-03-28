美國國家公路交通安全管理局 （NHTSA）周日宣布，2019年起出廠的汽車必須符合政府的燃油效率規範，否則其汽車製造商將面臨大幅調升的罰款。重啟這項措施可能導致汽車製造商損失數億美元，甚至更高，但對電動車大廠特斯拉而言，絕對是一大福音。

該美國交通監管機關證實先前路透社的報導，稱這項決定將使違反國家燃油經濟標準的製造商擔負更多責任，而提高罰款將鼓勵製造商改善燃油效率。

美國前川普政府在2021年1月卸任前幾天，推遲了2016年通過的一項法規，該法規針對2019年起出廠的車款，就未能符合企業平均燃油經濟規定（Corporate Average Fuel Economy,CAFE）的汽車製造商將罰款提高一倍以上。

NHTSA則提出最終版的規定，除了重拾2016年版的重罰規定之外，還進一步提高對2022年車款的罰款。這項新規已在上周四（24日）獲NHTSA局長（Steven Cliff）簽署，並將在發布60天後生效。

根據這項新規，2019年至2021年出廠的車輛如果未能達到燃油效率標準，每加侖0.1英里的罰款從5.50美元調升至14美元，而針對2022年出廠的車輛，罰款金額將進一步調高至15美元。這個罰款基準乘以已售出的違規車輛數，就是汽車製造商將面臨的罰款，金額可能上看數億美元。

當2016年版的規定通過時，汽車製造商即強烈抗議此舉可能使產業成本每年至少增加10億美元，例如克萊斯勒母公司Stellantis先前估算可能因此損失高達5.72億美元。此外，這項規定也將提高特斯拉出售的法遵積分價格。