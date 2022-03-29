基隆市環保局呼籲，柴油車必須完成排煙檢測，才能駛入基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市在2022年1月1日正式實施「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」，利用車牌辨識系統稽查，發現1月共有325輛次，2月195輛次，未完成排煙檢測，取得柴油車「自主管理標章」，就駛入空氣品質維護區周邊，基隆市環保局提醒，4月1日將直接取締告發，最高將處6萬元罰緩。

基隆市環保局李昆達科長表示，年起正式實施「基隆市基隆港及其周邊道路空氣品質維護區」，在港區車牌辨識系統分析得知，95年9月30日前出廠，完成排煙檢測比率降低，由1月42％下降至2月36％，但仍提醒未符合規定車輛，應盡快完成排煙檢測，取得柴油車「自主管理標章」。

基隆市環保局呼籲，柴油車主除了平時保養車輛外，也應該主動至全國各縣市檢測站免費進行排煙檢測，領取柴油車自主管理標章，只要出示有效期限內之自主管理標章將可自由通行各縣市空氣品質維護區。

基隆市政府提醒，各縣市空氣品質維護區，目前已經核定包含基隆港、台北港、台中港、高雄港，未來轉運站、學校、醫院也在陸續規劃，2022年4月1日正式實施管制後，違規車輛將直接取締告發，違規者將以《空氣污染防制法》處500元至6萬元罰緩。