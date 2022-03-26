環保局強調，空品維護區之管制目的並不在開罰，而是希望行駛於台北市的車輛能落實維護保養及定期檢測的好習慣。（環保局提供）

為提升空氣品質，台北市畫設「第二期空氣品質維護區」，元旦宣導至今共開出820張勸導單，4月1日將正式上路，違規車輛將直接取締，首次罰鍰金額為機車500元、柴油小貨車1000元及柴油大客貨車2000元，14天內未改善又違規將加倍罰款，最高可罰6萬元。

去年初北市執行「第一期空氣品質維護區」，將市府、台北及南港3處交通轉運站，和陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠和台北101大樓等6處觀光景點全都納入，管制後空維區內柴車自主管理標章取得率從75％提升至99％，機車未定檢違規率也從今年元月的1.9％，下降至9月的0.6％。

同年12月27日，北市再公告「第二期空氣品質維護區」，畫設範圍包含松山機場及內湖、木柵、北投3座垃圾焚化廠，對於北市柴油車的管制對象將由大客車擴大到貨運及垃圾清運車，進入空品維護區的柴油車都應取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測。

環保局表示，二期空維區公告範圍後，宣導期一路從元旦至3月31日，期間除派員勸導外，也導入智慧型車輛辨識系統，以科技執法方式進行查核勸導，經統計1月1日至3月15日，共寄發820輛次勸導通知單，但不會開罰，宣導後整體符合率約96.6％，顯見宣導奏效。

北市環保局指出，4月1日起，違規車輛將直接取締不再勸導，機車首次違規將處500元罰鍰，柴油小貨車、大客貨車則分別處以1000元和2000元罰鍰，並要求14天內完成改善。若未在14天內改善，第2次違規將罰2倍，第3次則為罰3倍，最高可罰到6萬元。

環保局強調，空品維護區之管制目的並不在開罰，而是希望行駛於台北市的車輛能落實維護保養及定期檢測的好習慣，呼籲柴油車主儘速至各縣市環保局柴油車動力計排煙檢測站，完成排氣（煙）檢驗（線上預約網站），以免受罰。