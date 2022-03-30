費城Fed總裁：美國經濟不會陷入衰退 15:052022/03/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）29日（周二）表示，儘管近日指標出現不祥的跡象，加上升息的壓力，但預料美國不會陷入衰退。 美國10年與2年期公債殖利率倒掛疑慮再起，聯準會（Fed）已進入升息周期以對抗通膨。哈克接受CNBC訪問指出，目前的經濟狀態仍然強勁，足以承受緊縮貨幣政策和市場對於債市走向引發的疑慮。 他強調，眼前可能有崎嶇不平，無論經濟往上或往下都有顛簸，但希望能夠安全著陸，「這是為什麼我們始終小心謹慎執行政策的原因」。 緊盯對俄制裁 美：未發現亞企偷跑 專家：Fed升息恐讓經濟萎縮 #Fed #陷入衰退 #美國 #疑慮 #升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 REITs股利成長佳 地產ETF趁勢布局 11:122022/03/30 財經 台美關係進展 吳釗燮：給予體諒、不給意外 13:482022/03/30 政治 中租基金平台：升息元年啟動 看好通膨等三大題材 11:232022/03/30 財經 運輸股走高 預示美股繼續漲 04:102022/03/30 全球財經 升息利多發酵 這檔金融股爆量股價創新高 14:012022/03/30 財經 美坦承看走眼 恐致華府錯估俄烏戰力 10:072022/03/30 國際 青年不輕鬆 藍委籲降學貸利息 04:102022/03/30 財經焦點 中國發簽證 美專家將前往協助東方航空失事調查 10:372022/03/30 國際 對抗中俄 拜登提8130億國防預算創新高 04:102022/03/30 話題觀察 俄烏停火有望 台股漲返半年線、5日線 12:222022/03/30 財經 美股崩盤快來了？兩周狂彈11％是陷阱 專家發出重大警告 12:492022/03/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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