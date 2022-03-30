費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）29日（周二）表示，儘管近日指標出現不祥的跡象，加上升息的壓力，但預料美國不會陷入衰退。

美國10年與2年期公債殖利率倒掛疑慮再起，聯準會（Fed）已進入升息周期以對抗通膨。哈克接受CNBC訪問指出，目前的經濟狀態仍然強勁，足以承受緊縮貨幣政策和市場對於債市走向引發的疑慮。

他強調，眼前可能有崎嶇不平，無論經濟往上或往下都有顛簸，但希望能夠安全著陸，「這是為什麼我們始終小心謹慎執行政策的原因」。