特斯拉創辦人執行長穆斯克突傳入股社群媒體推特，且一躍成為最大個人股東，此舉引發美國證交會(SEC)關切，將調查穆斯克申報是否違反規定。

此外，根據推特向SEC提交的最新申報文件指出，穆斯克已取得推特董事席次，穆斯克也表示進入董事會後會提出改善推特的建言。

穆斯克申報持有推特9.2％的股權，成為推特的最大個人股東。穆斯克是按照持股若超過5％但並未計畫尋求控制權的規定進行申報，不過申報日期晚了好幾天，且未附上顯示被動投資的標準證明文件。

SEC過去曾對部份屢次違反持股申報期限規定的人士採取法律行動，據執業律師表示，穆斯克此次有關申報的違規可能不利其與SEC纏訟中的官司。 穆斯克上個月才具狀請求聯邦法官取消他在 2018年與證券監管機構達成的欺詐和解協議，該協議要求他發表一些與特斯拉相關的推文必須先得到公司律師的批准。穆斯克控訴SEC正濫用社交媒體政策來持續調查他的發文，但監管機構已否認此一指控。

法界人士指出，穆斯克未能按規定在期限前申報持股，可能會損及其說服法院監管機構對他進行不必要調查的可信度。

目前在北伊利諾大學執教的前SEC資深檢察官羅森菲爾德(David Rosenfeld)表示，「穆斯克指控SEC在騷擾他，無端的進行調查，如果他還是持續主張此一說詞，但又明顯的違規，這當然不利於法官採納他的說法。」

在周一提交的文件中，穆斯克申報持有近 7,350萬股的推特股票，按照上周五的收盤價計算，持股市值達29億美元。申報文件並顯示，3月14日穆斯克持有的推特股票已超過在外流通股票的5％。按規定，持股若超過5％的投資人必須在10個工作天內進行申報。

穆斯克係用所謂的13G表格進行申報，該表格會要求申報人附上一份買股不是用改變或影響公司控制權的證明。穆斯克並未附上相關證明，還在表格欄中寫道：「不適用。」