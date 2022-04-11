美媒最新調查指出，美國經濟強勢擴張煽動通膨，料逼得聯準會（Fed）出重手對抗，加大緊縮貨幣力度，衰退風險隨之升高。

《華爾街日報》4月1日到5日訪調65位經濟學家的結果顯示，平均預測美國經濟未來12個月步入衰退的機率28％，高於1月調查的18％，1年前的調查才13％。

美國會計師事務所RSM US LLP首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）指出：「供應鏈問題連番衝擊經濟，Fed升息以應付通膨壓力，經濟衰退的風險正在升高。」

受調經濟學家下修美國今年經濟成長率預測。他們普遍預估美國今年第4季國內生產毛額（GDP），經通膨調整後年增2.6％，相較6個月前的平均估值跌掉整整1個百分點，但仍高於疫情前的10年平均年增率2.2％。最新的經濟衰退機率預測，略低於2019年9月美國經濟達到擴張高峰時預測的34.8％，當時受到聯準會2018年升息加上中美貿易戰的影響，美國經濟開始放緩。

Fed在3月例會正式調高基準利率1碼，預計年底前會再升息6次，是逾15年來最激進的升息步調。84％受調經濟學家預期，Fed在5月初例會將升息2碼；超過57％的受訪者預測，直到今年底，2碼的升幅會出現2次以上。

受調經濟學家普遍預估今年底之前，Fed會將基準利率區間中點（midpoint range）調升至2.125％，到2023年12月將達2.875％，接近Fed自己的預測。

受訪經濟學家也預期美國通膨居高難下，平均預估今年6月通膨率7.5％，12月雖料降至5.5％但仍嫌高。受訪者預計要到2023年底，通膨率才有機會回落到2.9％，接近聯準會的2％目標。

高通膨仍是威脅美國經濟的一大風險，原因出在通膨會侵蝕支出能力及消費者信心，促使聯準會收緊貨幣政策。受調經濟學家對於通膨風險最大的來源看法分歧，三分之一受訪者直指是大宗商品、糧食和天然氣價格，15％受訪者認為是俄烏戰爭。