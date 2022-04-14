調查局花蓮調查站副主任張進明，遭檢舉2020年11月擔任基隆調查站祕書期間，辦理基隆站靶場屋頂防水工程業務，疑涉驗收不實情事，涉嫌圖利等罪。基隆地檢署14日指揮調查局北機站赴基隆站調卷，並以涉嫌人身分約談張進明到案，調查局強調，將秉持絕不姑息護短態度，全力配合檢察官釐清事實，如涉不法，即查辦到底、嚴予究責。

這是繼航基站前組長徐宿良盜賣毒品案、南機站遺失筆錄後，調查局近年第3起調查官「出包」案。調查局長王俊力指示嚴辦。

據了解，調查局基隆站靶場因鄰近海邊，經常鏽蝕，靶場屋頂常有滲漏水情形，基隆站為此發包靶場屋頂防水工程。

調查局接獲檢舉，指基隆站2020年11月發包靶場屋頂漏水工程，由時任祕書的張進明負責，由於工程利潤不高，多家廠商評估後投標意願不高，張進明因此找來熟識廠商投標。但工程驗收時，廠商為求利潤偷工減料、未依施工方法進行專業翻修，導致漏水情形仍在，張進明疑涉放水驗收，圖利廠商取得工程款，疑涉圖利、偽造文書罪。

調查局長王俊力將本案發交北機站偵辦，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，北機站今前往基隆站調卷，約談張進明與時任督察謝健、工程承辦人等人到案，預計晚間移送基隆地檢署複訊。