多年前在史瓦帝尼涉嫌盜獵並走私犀牛角的台籍男子蕭臻瀨及陳貝勳，17日晚間在調查局幹員押解下返台，也是台史兩國首度合作移交人犯。

此次押解人犯返台由調查局主導，兩人在6名調查局人員戒護下，搭乘星宇航空JX742班機晚間從曼谷飛抵桃園機場，基於防疫規定，從泰國入境的旅客下機後必須在候機室落地篩檢，因此一行人在確定是陰性反應後，才繼續通關入境並離開機場，接著兩名嫌犯被送往台中看守所隔離。

據了解，蕭臻瀨及陳貝勳在2017年2月間返台前，在史瓦帝尼國際機場被查獲走私價值高達新台幣7千2百萬元的24塊犀牛角被捕，經史國警方調查後發現，兩人在南非及史瓦帝尼共盜獵殺害4隻犀牛，並切下犀牛角企圖回台販售牟利；同年11月史國高等法院依該國狩獵法、野生動物保育法及輸出狩獵戰利品犀牛角等3罪，重判兩人29年徒刑，應執行11年定讞。

由於兩人不堪牢獄之苦，屢次透過家屬向法務部陳情返台執行刑期，而法務部於2019年與史瓦帝尼簽署「跨國移交受刑人協定」後，台北地檢署隨即依此規定，向台北地院聲請許可執行史國法院的判決，北院也裁定許可執行該判決。

判決獲准後，法務部調查局由國際事務處科長賀宗正帶領5名調查員，原定去年7月前往史國，但由於當地疫情嚴重，曾經兩度臨時取消任務，遲至上周才出發執行押解。調查局表示，由於兩名犯嫌適逢史國大赦因此刑期幾乎減半，加上在當地已經執行5年，只要再服完剩餘刑期至今年底，就可重獲自由。