台北市無黨籍議員林穎孟2020年遭前助理爆料詐領助理費，被戲稱為「議會慣老闆」，北檢今早指揮調查局前往北市議會搜索林穎孟辦公室，搜索行動長達近4小時。對此，林穎孟稍早打破沈默，強調自己配合相關調查，但絕無違反法律一事，她還意有所指表示，年底選舉將至，若有心人企圖透過檢調程序來影響選情，既無意義也誤導社會大眾，相信檢調結果定會還她清白。

調查局今早派3男1女前往林穎孟辦公室搜索，時間自8時30分至11時45分許，長達近4個小時，辦公室外頭則有議會駐衛警在門口站崗維持秩序。調查局人員近12時離開，手裡僅拿著一包牛皮紙袋，至於林辦公室裡的3名助理，則在調查局人員離開後，快步繞行另一側電梯低調離去，不願受訪。

對於今日檢調大動作約談、搜索行為，林穎孟表示，自己遵循檢調程序，完全配合相關單位調查，雖調查過程屬不公開，但她嚴正聲明自己並無任何有關助理費問題或其他不法情事，諸多不實傳言已對她的聲譽及人格造成嚴重損害，強調有關先前與助理的勞資糾紛案，過去已曾多次說明，因此不再贅述。

林進一步表示，她自上任以來，在議員崗位上戰戰兢兢，監督市政及問政均不遺餘力，相信社會大眾有目共睹，自己的從政初衷便是為了希望改善陳舊不良的台灣社會體制，承接台灣人的任務，扛起新一代的責任，共同打造台灣成為真正正常的國家，才會從單純工程師圍繞的業界投身政治，「因此作為公眾人物及台北市議員，本人從未將權力視為牟利的工具。」

林穎孟指出，先前挪用勞健保費、詐領助理費等指控，勞動部早已做出「難認與真實情形相符」的裁決，無奈扭曲的報導早已取代真實，「此時適逢議會會期，選舉也將於年底到來，若有心人企圖透過檢調程序來影響選情，既無意義也誤導社會大眾，而檢調結果定會還本人清白，請社會大眾明辨是非。」