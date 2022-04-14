喧騰一時的調查官航業處調查官徐宿良盜賣毒品案，監察院認為調查局、航業處、航基站行政管控流程涉有重大違失，提案糾正調查局。調查局14日表示，深切檢討改進。

調查局表示，調查局2020年11月間得知航基站保管毒品流向不明，立即責成北機站成立專案，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。偵辦過程中，主動發掘徐宿良侵占扣案毒品並轉售牟利等不法犯行。

經調查屬實，調局已於去年7月移送桃園地檢署，檢察官對徐員等人提起公訴。除刑事責任之追查，調查局於桃園地檢署檢察官起訴後，立即將相關資料送請監察院調查相關人員行政違失責任，並積極配合監察院調查。

調查局自案發後，立即針對案件管控流程、扣押物保管制度、毒品鑑定機制、人事輪調年限等提出具體檢討改進措施，對於監委糾正調查局立案偵處過程草率、未落實案件進度之管控等缺失，調查局將逐一檢討改進，並落實各項改善作為。

調查局強調，徐宿良涉及不法案件及航基站保管毒品流向不明，調查局始終抱持追求事實真相，查辦到底、絕不護短態度，痛定思痛，不容再蹈覆轍，以不負國人之期待。