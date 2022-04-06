中國人民銀行（大陸央行）今（6日）公佈《金融穩定法（草案徵求意見稿）》，首次在法律中提出設立金融穩定保障基金，明確由大陸國務院金融委統籌管理，作為應對重大金融風險的後備資金。該基金由向金融機構、金融基礎設施等主體籌集的資金及國務院規定的其他資金組成。

人行公佈的《金融穩定法（草案徵求意見稿）》共6章48條，分為總則、金融風險防範、金融風險化解、金融風險處置、法律責任和附則，其中，主要內容包括設立金融穩定保障基金。

人行表示，為健全金融安全網，增強應對重大金融風險的能力水準，《金融穩定法》明確建立金融穩定保障基金，作為國家重大金融風險處置後備資金。基金由國務院金融委統籌管理，用於具有系統性影響的重大金融風險處置。必要時人民銀行再貸款等公共資金可以為基金提供流動性支援，基金應當以處置所得、收益和行業收費償還再貸款。

同時，人行表示，明確由國務院規定金融穩定保障基金籌集、管理和使用的具體辦法，為今後進一步發揮金融穩定保障基金的作用留出制度空間。金融穩定保障基金與既有的存款保險基金和行業保障基金雙層運行、協同配合，進一步築牢金融安全網。