波音的KC-46A「飛馬座」(Pegasus)空中加油機，雖然進入了少數服役階段，但是瑕疵問題還是沒有停，最新的一項缺點是機翼上的出口門，被裝飾物卡住的問題，無法正常開闔，在緊急情況時可能會阻礙逃生。

防衛新聞(Defense News)報導，波音公司一項聲明承認裝飾板擋住出口門的問題，但該公司堅稱，是公司自己發現的，並立即通知美國空軍。但是波音沒說明，為何在研發過程，試飛，以及投入使用之前，都沒有發現問題的原因。

美國空中機動司令部發言人霍普•克羅寧少校(Hope Cronin)說，空軍的工程師正在與波音公司合作，制定修改這2扇門的技術命令，直到進行永久性修復為止。

KC-46 有3對門(6扇)，前中後的左右方各有2扇，主要的出入口位在前機艙與機尾處，而在機翼上的中間門，因為進出並不方面，被列為緊急出口門，確實也不常用，這或許是先前沒有發現問題的原因。但是一但出現緊急狀況，還是有可能必須利用這對間逃生。這對門的設計是向內打開，然而艙內有裝飾板，剛好擋住了門的打開空間。

波音公司表示，其他波音飛機也有中間門，但是裝飾板是 KC-46 獨有的，其他商用貨機，比如波音 767（KC-46的原型）不受此問題的影響。

這是波音 KC-46加油機一系列瑕疵問題中的最新一處，它的遠程視覺系統(由攝影機、傳感器組成的視覺訊息，加油臂桿操作員透過它來引導加油臂與飛機連結，但是這套先進系統在某些條件下，會出現影象偏差。波音公司正在努力修改系統，但該設計仍然不夠理想。為了修改視覺系統，波音公司額外支出4.02 億美元的費用。