新北市客家文化園區即日起至5月29日展出「筆尖佛國－傳熹唐卡佛畫個展」，由客籍藝術家傳熹老師，展出傳統唐卡與掐絲唐卡的創作。因應疫情，新北市客家局同時推出線上展覽 (https：／／reurl.cc／xOVlpz)，透過網路也能欣賞。

掐絲琺瑯工藝，是將景泰藍工藝，結合唐卡，成為新興藝術形式，稱為掐絲唐卡。掐絲來自景泰藍別稱「掐絲琺瑯」，為近東傳入中國的琺瑯工藝，先在銅線掐出圖樣輪廓，再焊在銅製胎體上，最後填上琺瑯，這項工藝於明清時期，流行於宮廷藝品。

而掐絲唐卡亦是使用銅線做圖樣，再填入顏色，讓畫作更添層次與質感，經定型後，畫面不變色、不變形、不變質，擁有較高藝術欣賞價值，便於長期保存與收藏。掐絲唐卡既保持傳統唐卡的風格，充滿濃郁現代氣息，符合現代人的審美觀。手繪唐卡與掐絲琺瑯唐卡，兩者都屬於非物質文化遺產，簡稱「非遺文化」。

本次展出藝術家傳熹（俗名邱小立），為佛畫藝僧，原任職於東森新聞擔任助理導播、新聞動畫師、導演助理的媒體人，因緣際會走向藝術創作之路，從油畫、水墨、陶藝及唐卡藝術皆有涉獵，油畫作品「世界大同」曾入選2012桃源美展，2015 年曾於園區展出「飲水思源‧百家姓酒水壺－邱小立陶藝創作展」；出家後，拜國家級傳承人拉孟老師為師，學習嘎瑪嘎孜畫派、自學漢傳佛畫及掐絲琺琅技術並結合唐卡創作迄今，作品細膩且富含寓意，其中所繪製的Q版唐卡作品，讓創作饒富趣味，深藏於畫作中的細緻與深度，值得細細品味。

「筆尖佛國－傳熹唐卡佛畫個展」展覽主軸展現唐卡創作，更連結藝術家創作歷程，手繪唐卡及掐絲琺瑯唐卡的細膩創作，透過專注於筆尖所傳達出定、靜、安、率、得的啟示，透過筆墨相依，線條環繞色彩，重新詮釋唐卡故事。

30日將舉辦「掐絲老虎體驗課程」，將由藝術家傳熹老師親自帶領，體驗掐絲唐卡的手作魅力，運用金燦燦的金屬絲線條加上金色鋼珠筆塗鴉，體驗掐絲的樂趣。當客家遇見佛教 唐卡佛畫展出多元信仰。